Израиль заявил о сбитом иранском самолете Як-130 над Тегераном

Армия обороны Израиля заявила о уничтожении иранского самолета Як-130 в воздушном пространстве над Тегераном. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ.

По данным израильской стороны, самолет был сбит во время операций израильских ВВС против целей на территории Ирана. Как утверждается, атаку выполнил истребитель пятого поколения F-35I «Adir».

В ЦАХАЛ заявили, что иранский самолет был уничтожен ракетой класса «воздух — воздух».

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, который используется для подготовки военных летчиков и может выполнять ограниченные боевые задачи. Иран получил такие самолеты в последние годы для модернизации системы подготовки пилотов.

Израильские источники отмечают, что этот эпизод может стать первым подтвержденным случаем, когда истребитель F-35 уничтожил пилотируемый самолет в воздушном бою.

При этом официального подтверждения произошедшего со стороны иранских властей пока нет. Также не сообщается о судьбе пилота сбитого самолета.

Ранее сообщалось, что Израиль провел масштабную воздушную операцию против объектов на территории Ирана. По данным израильских источников, в операции участвовали десятки самолетов, которые нанесли удары по военной инфраструктуре.