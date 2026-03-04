Су-75 может стать вторым двухместным истребителем 5-го поколения

Российский самолет 5-го поколения Су-75, возможно, получит двухместную версию. Судя по материалам, появившимся ранее в Сети, кроме истребителя с одним пилотом, планируется выпускать беспилотную модификацию и "спарку".

В настоящее время в мире из машин, выполненных по технологии "стелс", лишь семейство китайских истребителей Chengdu J-20 имеет серийный вариант с двумя членами экипажа.

Причем, как сообщалось, это необходимо для тесного взаимодействия с беспилотными летательных аппаратами, нескольких типов, которые в настоящее время создаются в КНР.

Возможно, и в "семьдесят пятом" второй пилот будет не только оператором вооружений различных типов, но и сможет управлять БПЛА, как раз созданными на той же платформе.