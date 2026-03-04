Пентагон запросил 50 млрд долларов из-за войны на Ближнем Востоке

Министерство войны США направило правительству запрос на дополнительное финансирование в размере 50 млрд долларов для компенсации затрат на боеприпасы и оружие, использованные в военных операциях против Ирана, сообщает Reuters.

© Российская Газета

Американские запасы высокоточных ракет и боеприпасов серьезно истощены из-за большого количества недавних атак, а производство новых требует много времени и затрат.

Белый дом одновременно оказывает давление на военные компании и подрядчиков с требованием срочно увеличить производственные мощности, предупреждая, что любое невыполнение этого требования повлечет за собой санкции и расторжение контракта.

По оценкам экспертов, этот шаг отражает крайнюю обеспокоенность Пентагона нехваткой боеприпасов в случае продолжения боевых действий в Иране.