Родственники сообщили о том, что украинских военных, имеющих проблемы со здоровьем, массово переводят в штурмовые подразделения. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».

По данным канала, об этом говорят в соцсетях родные военнослужащих 158 - ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

«Сообщают, что артиллеристов бригады, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, где их продолжительность жизни не превышает 3-4 дней», - отмечается в сообщении.

Ранее украинский военнопленный Тимур Краев рассказал, что территориальные центры комплектования (украинский аналог военкомата) буквально отлавливают на улицах мужчин. А медкомиссия признает годными к службе даже тех, у кого есть серьезные заболевания. В частности, по словам украинца, он болен гепатитом «С». И среди тех, кого он видел «на приемке», были мужчины с пятью грыжами и с эпилепсией.