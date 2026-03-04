Москва и Киев договорились об обмене посылками для пленных

Россия и Украина договорились о продолжении гуманитарной акции по взаимному обмену письмами и посылками для военнопленных. Об этом в интервью РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, подчеркнув значимость поддержания связи между удерживаемыми лицами и их семьями.

По словам омбудсмена, стороны выработали механизм взаимодействия при участии Международного Комитета Красного Креста. Процедура включает в себя предварительное согласование списков пленных, что позволяет родственникам передавать не только личные вещи, но и письма от жен и матерей, а также детские рисунки.

«Мы договорились о том, что с помощью Международного Комитета Красного Креста мы формируем по взаимной договоренности посылки и их отправляем нашим ребятам на территорию Украины. Такая же акция проходит в отношении украинских лиц, задержанных за противодействие СВО», — пояснила Москалькова.

Последний этап обмена состоялся в декабре прошлого года, однако, как отметила уполномоченный, стороны достигли согласия о необходимости дальнейшей реализации этой инициативы.