Индия планирует закупить у России еще пять дивизионов ЗРС С-400

Министерство обороны Индии намерено одобрить закупку еще пяти дивизионов российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает индийское агентство ANI.

"Министерство обороны в ближайшее время займется рассмотрением предложения ВВС Индии о закупке дополнительных пяти дивизионов российских зенитных ракетных систем, которые будут развернуты как на восточном, так и на западном фронтах", - заявили представители оборонного ведомства страны в беседе с ANI.

Агентство отмечает, что индийская сторона закупает дополнительные системы ПВО после достижения крупного успеха против Пакистана в прошлом году.

ВВС Индии также стремятся приобрести значительное количество ракет для С-400 с целью дальнейшего укрепления противовоздушной обороны страны. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, сообщили источники агентства.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что комплексы С-400 сыграли ключевую роль в сдерживании Пакистана. Эту оценку разделяет и главнокомандующий ВВС страны, главный маршал авиации Амар Прит Сингх, подчеркнувший, что российские системы ПВО не позволяли пакистанским самолетам выйти на дистанцию применения дальнобойных ракет класса "воздух-земля".