Российский боец рассказал о работе перехватчика дронов «Елка» с ИИ

Новейший переносной комплекс для кинетического перехвата беспилотников «Елка», оснащенный системой искусственного интеллекта, способен распознавать цели, которые не видны человеческому глазу. Об этом на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС, рассказал военнослужащий войск ПВО с позывным «Морок».

По его словам, перехватчик самостоятельно определяет сигнатуру цели и рассчитывает ее траекторию. После запуска система самостоятельно выбирает оптимальный маршрут для поражения объекта. Военнослужащий отметил, что комплекс может работать как вдогон, так и во фланг или на встречном курсе.

Он также сообщил, что дальность действия изделия достигает 3 км. По его словам, комплекс способен обнаруживать цели, которые человек не может увидеть. Военный добавил, что работа над повышением точности попадания, поражающей способности и маневренности системы продолжается.

Комплекс разработан и производится в Москве. «Елка» не имеет боевой части и поражает цели кинетическим ударом. Перехватчик уже применяется в зоне СВО и для защиты приграничных территорий России.

Устройство предназначено для борьбы с различными типами беспилотников — от FPV-дронов и разведывательных аппаратов до тяжелых ударных БПЛА самолетного типа. Масса комплекса составляет 1,3 кг, скорость полета достигает 230 км/ч, а дальность захвата и поражения целей — до 3 км.