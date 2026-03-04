Пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ оставило раненых солдат на позициях без возможности отступить. Видео с его признанием предоставило Минобороны России.

По словам пленного, они докладывали руководству о тяжелой ситуации и просили разрешить отход, но получили жесткий приказ оставаться на месте, пишет ТАСС.

«Нам сказали: оставайтесь и ждите указания. Велели не высовываться и находиться под полом. Доложили командирам, чтобы отступить. Нам отказали. Все были "трехсотыми", нам пришлось оставаться на позиции», — поделился пленный.

В таком положении украинские военные находились, пока к ним не пришли российские солдаты и не взяли всех в плен.

Пленный также рассказал историю своей мобилизации, которая типична для многих украинцев. По его словам, он вообще не собирался воевать и не имеет боевого опыта. Мужчину поймали сотрудники ТЦК прямо на улице, когда он ехал на велосипеде на работу.

«Какой из меня штурмовик, мне идет 47-й год», — посетовал интервьюер.

Мужчина добвил, что его забрали «вместе с велосипедом». Он подчеркнул, что никогда не готовился к военной службе и оказался на передовой против своей воли.

Несмотря на все пережитое, пленный нашел в себе силы поблагодарить российских военных. Он пояснил, что для него и его сослуживцев плен оказался спасением от бессмысленной гибели по приказу собственного командования.