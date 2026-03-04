Эксперт раскрыл, почему Трамп начал вторую военную операцию

Военная операция США в Эквадоре является частью масштабной стратегии президента США Дональда Трампа по зачистке Западного полушария от криминальных элементов. Как пояснил в беседе с изданием News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук политолог-американист Константин Блохин, Белый дом расценил деятельность местных наркокартелей как прямую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

По мнению эксперта, несмотря на напряженное противостояние с Ираном, Вашингтон нашел ресурсы для расширения своего присутствия в Латинской Америке. Блохин подчеркнул, что операция не требует значительных усилий, которые могли бы отвлечь американское командование от ближневосточного конфликта.

«Вашингтону не нужно задействовать столько сил, чтобы это отвлекало от конфликта с Тегераном. Не думаю, что Трамп операцией в Эквадоре хочет вернуть себе статус миротворца. Его цель — зачистить Западное полушарие, Латинскую Америку, от криминальных элементов или тех сил, которые представляют, по мнению главы Белого дома, угрозу для нацбезопасности США», — заявил политолог.

Эксперт также добавил, что ключевой мотивацией для Белого дома остается борьба с наркотрафиком, идущим в страну. Данная миссия, реализуемая совместно с официальными эквадорскими властями, должна быть завершена в сжатые сроки.

Ранее Южное командование Пентагона официально подтвердило начало совместных действий против организаций, признанных террористическими. Эквадорская сторона заявила, что данные меры являются частью новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых, подготовка к которой велась с декабря прошлого года путем размещения американского персонала и техники в провинции Манаби.