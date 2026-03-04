Российские военные продолжают расширение буферной зоны, однако один из населенных пунктов практически на самой границе кишит ВСУ. Как сообщает «Царьград», фронт спас срочный приказ президента России Владимира Путина.

Ожесточенные бои

Подразделения группировки войск «Юг» продолжают продвижение в направлении Николаевки и восточнее канала Северский Донец — Донбасс в районе трассы М-03 (Е-40). За Кривую Луку идут встречные бои, а южнее подразделения ВС РФ установили контроль над Резниковкой и вышли к Каленикам. Между Кривой Лукой и Резниковкой российские военные зачищают опорные пункты противника на высотах и севернее и северо-восточнее Калеников. Кроме того, заняты новые позиции по линии Закотное — Кривая Лука.

Бои за высоты продолжаются в районе лесов Большой Волчий и Западный. Западнее Никифировки ВС РФ взяли под контроль Федоровку Вторую и атакуют в районе балки Пугачев Яр и у леса у реки Васюковка.

На красноармейском направлении группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи в Сергеевке, северной части агломерации и районах Родинского, Белицкого, Новопавловки, продолжая давление на флангах Димитрова — Красноармейска. На константиновском направлении бои идут на прежних рубежах.

Продвижение в Сумской области

Подразделения 115-й бригады терробороны ВСУ неудачно собрались в лесополосе у Искрисковщины. Село находится на границе с Курской областью — в 2024 году оно было одним из плацдармов наступления ВСУ для вторжения в регион. По «очагу» отработали российские военные летчики.

В то же время штурмовики продолжают продвигаться в Сумской области. Киев усиливает свои войска переброской дополнительных сил, однако несет потери — почти 150 человек за сутки.

В селе Усок поражен склад БПЛА. ВСУ готовили эти беспилотники для ударов по регионам России, специалисты российских беспилотных систем сработали на опережение. На шосткинском участке противник длительное время оборудовал огневые точки для запуска дронов самолетного типа и отработки из РСЗО.

«Для увеличения буферной зоны и вытеснения вражеских сил с данного участка, наши войска расширили контроль территории и взяли под контроль село Бобылевка», — отмечают российские десантники.

Приказ Путина

На купянском направлении активность боевых действий снизилась кратно, однако штурмовики ежедневно улучшают положение гарнизона. Артиллерия работает по выявленным целям, накрывая места скопления вражеской техники и живой силы. Работают корректировщики, беспилотники постоянно патрулируют небо, обеспечивая разведку и контроль.

«Элита ВСУ» отказывается выполнять задачи на фронте

Обеспечение российских групп по земле невозможно, но операторы наладили обеспечение по воздуху дронами. Еще недавно во время прямой линии президента к Путину обратился один из военкоров и сообщил, что в российских войсках все еще фиксируется острая нехватка тяжелых коптеров, тогда как враг давно наладил серийное производство.

Глава государства тогда пообещал решить проблему и вскоре у ВС РФ появились первые образцы тяжелых БПЛА. Это сильно упростило доставку для российских военных, особенно в условиях купянского фронта. Теперь они появились и на остальных направлениях.