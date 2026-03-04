Новое оружие США и Израиля не даст стратегического преимущества

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что последние образцы вооружений, применяемые США и Израилем, не способны обеспечить стратегическое преимущество в конфликте.

Его комментарий касается гиперзвуковых ракет Blue Sparrow, американских Tomahawk с противорадиолокационным покрытием, новейших ракет PrSM для HIMARS и дронов-камикадзе LUCAS.

«Не считаю, что эти новинки являются супероружием, которое способно дать противнику стратегическое превосходство», — отметил сенатор.

При этом Басюк подчеркнул, что опыт применения нового вооружения в ходе американо-израильско-иранского конфликта внимательно изучается разведслужбами и аналитиками различных стран, включая Россию. По его словам, любой военный конфликт с участием высокотехнологичных стран всегда становится полигоном для тестирования новых систем и тактики их применения.