Пентагон показал фото четырех военных, погибших в атаке на Иран

Министерство войны США рассказало о четверых военнослужащих, первых потерях армии США в операции против Ирана.

На фото капитан Коди А. Хорк, сержанты 1-го класса Ной Л. Тидженс и Николь М. Амор, а также сержант Деклан Дж. Коуди, пишет PBS News. Младшему из них - 20 лет, старшему - 42. Сержант 1-го класса Николь Армор - из Уайт-Беар-Лейк, Миннесота. Журналисты уже берут интервью у ее мужа.

Американцы погибли 29 февраля в Кувейте, во время прилета беспилотника в порт, сообщили в Пентагоне. Всего в ходе атаки убито шестеро военнослужащих США.

2 марта над Кувейтом были сбиты три истребителя F-15 ВВС США. Пилоты катапультировались и были неласково встречены местным населением. Одному пришлось даже встать на колени перед разгневанным мужчиной, вооруженным куском трубы.

Самолеты были уничтожены "дружеским огнем" ПВО, заявили в Центральном командовании США. По одной из версий, три истребителя США расстрелял ракетами переволновавшийся пилот F/A-18 ВВС Кувейта.

Иран записал сбитые самолеты на свой счет - по сообщению Tasnim, истребители один за другим поразил зенитный комплекс С-300, стрелявший из района Бендер-Махшехра.