Подполковник запаса Олег Иванников считает, что бывшим латиноамериканским наемникам ВСУ могут заплатить за свержение Владимира Зеленского. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Военные блогеры ранее сообщили, что в Сумской области начали мародерствовать группы латиноамериканских наемников Украины, которые отказались участвовать в боевых действиях. Отмечалось, что на испаноговорящих мародеров жаловались жители города Путивль. По мнению Иванникова, этих наемников также могут использовать враги Зеленского.

«Иностранные наемники могут получить оплату за свержение режима Зеленского от любого его недоброжелателя из Европы, от его бывших соратников, не говоря уже о врагах», - заявил подполковник.

Иванников считает, что из-за высокого уровня коррупции на Украине даже олигарх Игорь Коломойский* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может заплатить наемникам, находясь в следственном изоляторе. Военный отметил, что у Коломойского* есть опыт создания таких банд.

