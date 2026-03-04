Израиль заявил о начале новой волны ударов по Бейруту

Израиль начал серию ударов по инфраструктуре «Хезболла» в Бейруте. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе израильского Министерства обороны (ЦАХАЛ).

© Вечерняя Москва

Подробности операции ЦАХАЛ сообщит позже.

— Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте, — написали представители ведомства на странице в социальной сети Х.

2 марта Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Макледа. Его убили, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы» по всей своей территории.

Утром того же дня Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану, целями которых стали объекты группировки. В результате ударов погибли по меньшей мере 40 человек.