Иранские военные запустили более 40 ракет по объектам США и Израиля

Несколько часов назад Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля.

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Несколько часов назад была проведена 17-я волна операции «Правдивое обещание 4» с запуском более 40 ракет военно-космических сил КСИР в сторону американо-сионистских целей», — отмечается в публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.