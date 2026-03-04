Раскрыты повреждения на семи военных объектах США на Ближнем Востоке

Иран в результате атак повредил системы связи на семи военных объектах США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые данные.

«Иранские удары (...) повредили конструкции, являющиеся частью или расположенные рядом с системами связи и радиолокации как минимум на семи американских военных объектах на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации.

По данным издания, эти удары были нанесены 28 февраля, а также 1 и 2 марта. Уточняется, что повреждения получили механизмы, используемые для отслеживания приближающихся баллистических ракет. При этом коммуникационная инфраструктура американских военных строго засекречена, что затрудняет определение того, какие именно системы могли быть затронуты ударами со стороны Ирана.

WSJ: три американских F-15 над Кувейтом по ошибке сбил местный пилот

Ранее военную базу США в иракском Эрбиле атаковали два беспилотника.