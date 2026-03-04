"Не спеша уничтожают": эксперт объяснил, чем Иран шокировал Запад

Иран начал применять новые виды вооружений для вытеснения Соединенных Штатов с Ближнего Востока. Интенсивные атаки беспилотников и ракетные удары истощают региональную противовоздушную оборону и ставят под угрозу дальнейшее американское военное присутствие в арабских странах. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

© Московский Комсомолец

По его словам, государства Персидского залива практически полностью исчерпали возможности своих оборонительных систем, что позволяет иранским дронам беспрепятственно появляться в воздушном пространстве региона, включая Дубай.

«Так что теперь иранцы могут не спеша уничтожать американские базы — и в значительной степени именно это и происходит. США эвакуируют несколько баз. Пострадали объекты Пятого флота США», — отметил Крук.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран переходит к использованию более сложных и скоростных технологий. В арсенале страны появились новые беспилотники, гиперзвуковые ракеты с несколькими боеголовками и кассетные боеприпасы. Системы ПВО Израиля, по оценке эксперта, не способны перехватывать цели, летящие со скоростью свыше четырех Махов.

«Конечная цель, как мне кажется, — вытеснить США с Ближнего Востока, и этот процесс уже идет», — резюмировал аналитик, добавив, что сомневается в способности Вашингтона сохранить позиции, так как американские силы «буквально забивают этими дронами».

Ранее агентство Tasnim сообщило, что ВМС КСИР провели ракетную операцию против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана. По данным агентства, в результате эсминец ВМС США был поражен иранскими ракетами "Qadr 380" и "Talaiyeh" во время дозаправки от американского топливного судна.