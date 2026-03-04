Израиль нанес ночные удары по командным центрам иранских силовиков

Израильские военные заявили, что они нанесли еще одну волну авиаударов по Тегерану, нацелившись на то, что они назвали командными центрами, используемыми иранскими силами внутренней безопасности и ополчением Басидж.

© Московский Комсомолец

Обе эти структуры сыграли важную роль в жестком подавлении массовых антиправительственных выступлений, которые сотрясали Иран в течение нескольких недель, начиная с конца прошлого года, отмечает CNN.

Израильские военно-воздушные силы “завершили дополнительную волну ударов по командным центрам по всему Тегерану”, включая объекты, связанные с военизированными формированиями "Басидж" и другими органами внутренней безопасности, говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В сообщении израильской армии говорилось, что военные сбросили “десятки боеприпасов” на эти командные центры.

Утверждается, что эти объекты используются руководством Ирана для “поддержания контроля на всей территории Ирана”.

В материалах, опубликованных ЦАХАЛом, говорится, что все четыре цели были расположены в Тегеране. Два из этих объектов были названы командными центрами “Басидж”; два других – “командным центром внутренней безопасности” и "штабом по подавлению беспорядков".

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких частях страны, в том числе к западу от столицы Тегерана.

Между тем, Израиль тоже подвергается ответным ударам. По словам военных, израильские средства ПВО работали над перехватом ракет, запущенных из Ирана. На севере страны, как заявили израильские военные, были также зафиксированы несколько ракет, выпущенных из Ливана, и военные перехватили большинство из них. Группа медицинского реагирования сообщила, что в Бейт-Шемеше, недалеко от Иерусалима, произошло “падение”. Было неясно, был ли это снаряд ракетой или обломками ракеты-перехватчика, отмечает CNN.

Продолжается кровопролитие и в Ливане. В результате авиаудара в Арамуне, к югу от столицы страны Бейрута, погибли по меньшей мере шесть человек, сообщило министерство здравоохранения страны. По сообщениям государственных СМИ, еще один удар пришелся на жилое здание в Баальбеке, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Израиль приказал эвакуировать более десятка ливанских деревень и городов.

Министерство обороны Катара заявило, что иранская баллистическая ракета поразила авиабазу Аль-Удейд, крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке, но не привела к жертвам.

В Саудовской Аравии военные перехватили и уничтожили две крылатые ракеты в районе города Аль-Хардж, сообщило министерство обороны. По данным государственных СМИ, Саудовская Аравия также перехватила и уничтожила девять беспилотников, которые вторглись в ее воздушное пространство.

Министерство здравоохранения Кувейта сообщило, что 11-летняя девочка погибла, “когда шрапнель упала на жилой район”. Военные перехватили “несколько вражеских воздушных целей”, обломки которых упали на жилой дом и нанесли ранения, по данным министерства обороны, опубликованным в государственных СМИ.

Неспокойно по-прежнему и в Объединенных Арабских Эмиратах. Судно было поражено “неизвестным снарядом” у берегов Фуджейры, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Это последнее судно, подвергшееся удару в Персидском заливе или его окрестностях, при этом судно не получило серьезных повреждений, сообщает UKMTO.

Ранее СМИ назвали число убитых за несколько первых дней новой войны на Ближнем Востоке.