Названа скрытая цель операции США в Иране

Напав на Иран, президент США Дональд Трамп нацелился на очень серьезное геополитическое противостояние с Россией и Китаем, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Своим мнением о скрытой цели операции в Иране он поделился с «Лентой.ру».

«Почему это всерьез и надолго? Потому что США настроились взять контроль над всем Хартлендом. Хартленд — это вся центрально-азиатская часть континента. Геополитика американская говорит: "Кто владеет Хартлендом, тот владеет миром". И я полагаю, что сейчас США не просто начали конфликт возле Ирана. Через конфликт с Ираном, подгоняя свою армаду, они фактически пытаются создать полосу контроля над Хартлендом», — высказался политолог.

Нанося удары по Ирану и пытаясь его уничтожить, США хотят навредить международному проекту транспортного коридора «Север — Юг» России, Ирана и других государств, в котором не заинтересован Запад, указал Перенджиев.

Во-вторых, американцы хотят взять под контроль транскаспийский транспортный коридор, проходящий из Китая через Казахстан, Азербайджан, Грузию в Турцию и Европу, полагает собеседник «Ленты.ру». Также есть информация, что США планируют купить все железные дороги в Казахстане, добавил он.

Это не одиночное какое-то действие вокруг Ирана. Здесь завязываются очень большие дела. И почему с Афганистаном конфликт устроили? Потому что Россия предусматривает, что, если обнулится транспортный коридор "Север — Юг", то мы пустим транспортный коридор в Индию через Афганистан

«То есть, по сути, речь вроде как о ядерной программе Ирана, но на самом деле то, что происходит вокруг Ирана — не совсем про Иран. Это военная стадия битвы транспортных коридоров. Морские коммуникации уже Запад пытается перекрыть и взять под свой контроль, захватывают танкера наши, и сухопутные транспортные коридоры тоже хочет Запад и, прежде всего, США взять под свой контроль, то есть фактически экономически задушить Россию и Китай как своих главных конкурентов в этом плане», — поделился эксперт.

Если американцам удастся это сделать, они попытаются выставить России какие-то условия по арктическим ресурсам и по другим вопросам, уверен он.

«Украинский конфликт тоже начинался с этой целью — ослабить нас в борьбе за Арктику. Теперь Иран и Хартленд, битва транспортных коридоров. И почему Трамп хочет присоединить Гренландию? Почему называет Канаду 51-м штатом? Это все надо складывать в единый пазлик. Кажется, что это отдельные конфликты, но это все связано: и вопросы Арктики, и вопросы транспортных коридоров, и то, что происходит вокруг Ирана», — заключил спикер.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США начали масштабную военную операцию против Ирана.