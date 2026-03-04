Срыв американской стратегии и «удар» по европейцам: что происходит вокруг Ирана

Американско-израильская агрессия против Ирана развивается по накатанной: волны ракетных ударов перемежаются с заходами бомбардировщиков. Однако, как сообщает «Царьград», операция все же идет не совсем так, как задумали организаторы — Тегеран не только не прекратил сопротивление, но и нарастил частоту пусков.

© Us Navy/Zuma/TACC

Атаки Ирана причиняют все больший ущерб военной инфраструктуре США и экономике его союзников, которые уже начинают страдать от убытков. Кроме того, случился срыв ключевого пункта американской стратегии: добиться капитуляции через уничтожение политической верхушки. Новый аятолла Алиреза Арафи приступил к исполнению обязанностей верховного лидера, а КСИР и армия продолжают воевать, несмотря на гибель ряда командующих.

Иранцы заявили, что вынесли уроки из 12-дневной войны 2025 года и подготовили систему децентрализованного командования и «мозаичную оборону». Военные знают общий план действий и свои задачи в нем и будет их выполнять, невзирая на гибель вышестоящих командиров.

Президент США Дональд Трамп на этом фоне начал менять риторику. От первоначально заявленных четырех дней на операцию лидер США стал говорить о намерении завершить конфликт «за семь дней или больше». Позднее он заявил, что это «всегда был четырехнедельный процесс».

«Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю», — внезапно добавил он.

Мониторинговые каналы отмечают, что через несколько часов после этих слов на базе в Норфолке американские военные начали ускоренными темпами загружать логистический центр для десантных сил морской пехоты USS Arlington.

Сейчас можно констатировать, что противовоздушная оборона Ирана подавлена. Местным зенитчикам удается поражать только тяжелые разведывательно-ударные дроны США и Израиля. Неожиданно хорошо показала себя ПВО союзного американцам Кувейта — всего за один день арабы сбили три F-15. Иранцы тем временем взорвали склад американских боеприпасов в Эрбиле. Также успехи получены в процессе ударов по базе Пятого флота США в Бахрейне.

Раскрыты повреждения на семи военных объектах США на Ближнем Востоке

Неоднозначная ситуация разворачивается вокруг Ормузского пролива. Иранские военные то закрывают, то открывают его. Движение кораблей полностью не прекратилось, но на входе и выходе скопилось множество танкеров.

«Как мы видим, Иран, скорее всего, в рамках неких договоренностей с Китаем, не спешит перекрывать Ормузский пролив, но в то же время избирательно потопил несколько нефтяных танкеров, имеющих прямое отношение к США. Удорожание углеводородов главным образом ударит по европейцам. Во вторую очередь это может затронуть и Китай, который является стратегическим союзником Ирана в регионе. Дорожать, конечно, будут и логистика, и доставка грузов для конечного потребителя», — заявил экономист Павел Селезнев.

Само перекрытие пролива часто подается как некое экономическое супероружие, однако это не совсем так. Монархии залива были осведомлены об этой угрозе заранее и приняли меры для смягчения. Например, Саудовская Авария и ОАЭ построили трубопроводы, которые позволяют перекачивать их нефть на побережье Красного моря и уже там заливать ее в танкеры.