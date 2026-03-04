Стало известно, сколько может продержаться Иран в текущем военном конфликте

Иран обладает потенциалом для ведения затяжной войны с помощью беспилотников, которая может длиться практически бесконечно. Такой взгляд в интервью ТАСС обосновал эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин, комментируя текущий конфликт на Ближнем Востоке, где Тегеран противостоит коалиции во главе с США и Израилем.

Ключевым фактором, по словам специалиста, является экономика. Дорогие конвенциональные вооружения - крылатые ракеты, средства ПВО, ударные дроны типа Reaper - требуют огромных затрат на производство и обслуживание.

«Один выстрел комплекса Patriot стоит как 50–100 дронов "Шахед" в зависимости от комплектации», - подчеркнул Кузякин, добавив, что даже для США вести продолжительную войну такими средствами накладно.

Эксперт также развеял распространенный стереотип о принципиальном различии между ракетами и дронами. По его словам, архитектурно это практически идентичные устройства. Там используются полетный контроллер, программное обеспечение, датчики и исполнительные механизмы.

«Ракета представляет собой дрон-дальнолет на ракетном топливе», - пояснил Кузякин, подчеркнув, что Иран научился наносить комплексные удары, что ранее стало визитной карточкой российской тактики.

Главным достижением Ирана эксперт считает не количество применяемых дронов, а освоение новой философии войны. По его оценке, сегодня лишь три страны в полной мере овладели искусством ведения боевых действий по новым правилам: Россия, Украина и Иран. При этом безусловным лидером в новой гонке вооружений Кузякин назвал Россию.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал объекты в Израиле, а также американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур руководства республики.