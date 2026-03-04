Получение Киевом ядерного оружия будет являться нарушением договора о нераспространении, даже в том случае, если будет представлено, как самостоятельная разработка. Об этом заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

По ее словам, даже если Украина предварительно выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это может вызвать резкую реакцию мирового сообщества.

«Даже в том случае, если появление у Украины ядерного оружия будет представлено как результат разработки самих украинцев, это все равно нарушение ДНЯО уже со стороны Украины», - отметила она.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о готовности Британии и Франции передать Украине ядерное оружие. По данным ведомства, Лондон и Париж не готовы мириться с поражением Киева и считают, что обладание атомной или «грязной» бомбой даст украинской стороне возможность завершить боевые действия на более выгодных условиях. Комментируя эту информацию, американский аналитик Марк Слебода отметил, что Москва не допустит существования по соседству «антироссийского прозападного режима», обладающего ядерной бомбой.