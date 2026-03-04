Движение танкеров в Ормузском проливе почти остановилось

Ормузский пролив почти опустел на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные телеканала CNN.

По данным издания, 2 марта через пролив прошли всего два танкера. Обычно этот морской маршрут ежедневно пересекают около 60 судов.

Сейчас десятки танкеров остаются по обе стороны пролива и не решаются продолжать движение.

Ранее Иран заявил, что может уничтожать любые корабли, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Это заявление усилило напряженность вокруг одного из главных маршрутов мировых поставок нефти.