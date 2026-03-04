В Минобороны России сообщили об уничтожении опорных пунктов и склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 4 марта.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорные пункты с живой силой ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в Купянском районе.

Получив разведданные о местонахождении спрятанных вооружений и укрытий ВСУ, артиллеристы ВС РФ оперативно развернули «Град» в боевое положение. После этого они произвели залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами, все цели были поражены.

Удар Д-30

Российские гаубицы Д-30 уничтожили укрепления и блиндажи с живой силой ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Точные попадания по целям были зафиксированы расчетом беспилотников ВС РФ.

Уничтожение склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили склад боеприпасов и военного имущества ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. Операция была проведена войсками беспилотных систем группировки «Север».

В Минобороны отметили, что задача была выполнена в сложных метеоусловиях. Военные добавили, что в своей работе подразделения войск беспилотных систем применяют только отечественные образцы связи и управления.

Операция Ка-52м

Боевой вертолет Ка-52м уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар по разведанным целям был нанесен авиационными ракетами. После этого экипаж Ка-52м выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки.

ВС РФ потеснили ВСУ в Гришине

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что российские войска теснят украинских солдат из села Гришино под Красноармейском. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Царева, ВС РФ ведут бои в северной части села. «Аргументы и факты» отмечают, что в военных пабликах также появилась информация о новых позициях к востоку от Гришина, занятых российскими войсками.

По информации экс-депутата Рады, бои идут и у окраин села Сергеевка, расположенного в 12 километрах от Гришина. Также активизировались бои за днепропетровское село Новоподгородное, которое находится неподалеку от Сергеевки.

Уничтожение техники ВСУ на три миллиона долларов

Оператор расчета беспилотников ВС РФ с позывным «Спартанец» заявил, что российские военные уничтожили украинскую технику почти на три миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам «Спартанца», техника была уничтожена бойцами одного из самых результативных расчетов 4-й мотострелковой бригады группировки войск «Южная». Удары по технике ВСУ наносились FPV-дронами на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».

Расчеты ударных дронов-камикадзе наносят удары на константиновском направлении по различным целям - от пехоты и легкобронированной автомобильной техники до танков и артиллерии ВСУ.

«Спартанец» отметил, что беспилотники ВС РФ уничтожали украинские пикапы, бронеавтомобили «Казак», М113, а также танки Т-72, Т-80, гаубицы Д-20, Д-30 и другие вооружения ВСУ.

ВСУ перебросили силы в Сумскую область

Командование ВСУ перебросило несколько групп Сил специальных операций и иностранных наемников в район села Коренек в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что ВСУ пытаются сдержать продвижение российских штурмовиков в Шосткинском районе. По его словам, Киев надеется повысить мотивацию солдат теробороны, перебросив в район элитные войска.