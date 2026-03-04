«Элита ВСУ» на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер» со ссылкой на информацию о ситуации в зоне ответственности группировки войск «Север».

По информации канала, ВС РФ нанесли огневое поражение по нескольким пунктам временной дислокации, где находились неонацисты из подразделения ГУР «Кракен»* (запрещенная в России террористическая организация). Вместе с боевиками была уничтожена автомобильная техника и имущество.

«"Элита ВСУ" на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и "волонтерских автомобилей"», — отмечается в публикации.

Кроме того, накануне противник провел две контратаки четырьмя штурмовыми группами «Кракена»* на позиции ВС РФ в лесных массивах Волчанского района. Противник уничтожен в результате комплексного огневого поражения.

* запрещенная в России террористическая организация.