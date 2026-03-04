WSJ: три американских F-15 над Кувейтом по ошибке сбил местный пилот

Три американских истребителя F-15E над Кувейтом по ошибке сбил местный пилот. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с первоначальными отчетами о произошедшем 1 марта.

Первопричиной стал прорыв системы ПВО Кувейта иранским беспилотником. Дрон нанес удар по оперативному центру в порту, в результате чего погибли шесть американских военных. Как сообщается в материале, когда на радарах появились самолеты США, кувейтские силы были «в крайнем напряжении».

Местный летчик на F/A-18 Hornet без промаха попал по трем американским самолетам. Все три пилота катапультировались. В настоящий момент ведется расследование инцидента.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что три американских истребителя были по ошибке сбиты системами ПВО Кувейта. Все шесть членов экипажей успешно катапультировались и получили медпомощь. Пентагон заявил, что ведется расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося и поблагодарил кувейтские силы обороны за поддержку в операции против Ирана.

Базу США в Ираке атаковал беспилотник

Сегодня агентство Tasnim заявило, что иранская ПВО сбила истребитель F-15 ВВС США. Подробности пока неизвестны.