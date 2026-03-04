В ночь на 4 марта Волгоградскую область атаковал 21 беспилотник самолетного типа противника. Дежурными средствами и мобильными огневыми группами ПВО дроны-камикадзе были перехвачены и уничтожены.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, воздушная атака на регион началась 3 марта примерно в 23:00.

Противник атаковал Волгоград беспилотниками самолетного типа несколькими волнами. Первый налет был самым мощным: в результате падений обломков БПЛА пострадали пять человек.

По данным главы региона Андрея Бочарова, фрагменты беспилотников упали в Среднеахтубинском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах. Муниципальные службы устанавливают ущерб и устраняют последствия налета.

Всего в ночь на 4 марта регионы России атаковали 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

ВСУ направили наемников и спецназ в район боев под Сумами

Кроме Волгограда БПЛА противника сбиты над территорией Ростовской области - четыре дрона, в Белгородской области - 4 дрона. Еще два беспилотника перехвачены в Астраханской области и один БПЛА над территорией Курской области.