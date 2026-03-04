На Западе предупредили о возможном поражении США и Израиля в войне с Ираном
Если США и Израиль не смогут сменить режим в Иране, это обернется для них поражением в войне. Об этом заявил в эфире YouTube-канала коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми.
По словам эксперта, у него сложилось впечатление, что американцы «не понимают сути этой войны», а ошибки в планировании могут привести к серьезным последствиям, оказывающим влияние на мировую экономику.
Он также констатировал, что Иран собирается нанести значительный ущерб, и, кажется, «этот ущерб уже начинает проявляться».
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, ходе которой был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран ответил ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.
После атаки по территории Катара госкомпания QatarEnergy объявила о прекращении производства СПГ на всех предприятиях, а стоимость газа на европейском рынке резко пошла вверх. 2 марта котировки на хабе TTF подскочили на 50% — до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, 3 марта, рост продолжился: цены превысили 700 долларов впервые с января 2023 года.
Также возникли проблемы с проходом танкеров через Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.