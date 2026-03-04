Министерство обороны России подтвердило переброску в российское приграничье «отрядов неонацистов» из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), о которой сообщали ранее неназванные источники агентств в силовых структурах. Упоминание подобных отрядов встречается в отчете оборонного ведомства о ходе спецоперации.

По сообщению Минобороны, в Харьковской области появился «отряд националистического формирования "Кракен"» (запрещенная в России террористическая организация) и российские военные дали бой подразделению.

«Нанесено поражение (...) в районах населенных пунктов Печенеги, Циркуны, Мартовое, Борщевая, Графское, Симиновка и Анискино Харьковской области», — сообщили подробности столкновений с переброшенным к границам России нацбатом в Минобороны.

Ранее в ведомстве привели детали ночного налета ВСУ после слов президента Украины Владимира Зеленского о создании буферной зоны на территории России.