Названо число погибших в Израиле после ответных ударов Ирана

В Израиле в результате ответных ударов Ирана погибли десять человек, около 360 получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильских чиновников.

По данным источников, атака стала ответом на военную операцию США и Израиля против Ирана.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.

После этого Иран нанес ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что военная операция США и Израиля против Ирана поставила под угрозу безопасность поставок энергоресурсов через Ормузский пролив.

Обострение отношений между Вашингтоном, Тель-Авивом и Тегераном вновь подняло вопрос о стабильности поставок нефти и газа через этот важный морской маршрут.

По оценкам аналитиков, наиболее уязвимой в этой ситуации может оказаться Европа. Она по-прежнему зависит от импорта энергоресурсов и продолжает адаптироваться к сокращению поставок российского газа.