США начали операцию против наркотеррористов в Эквадоре

В Эквадоре Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о начале борьбы с организациями наркоторговцев в латиноамериканской стране. Об этом 4 марта сообщает командование в соцсети X.

Эти организации признаны террористическим в Соединенных Штатах. Операции проводятся совместно с эквадорскими вооруженными силами. Отмечается, что наркотеррориств долгое время «несли террор, насилие и коррупцию гражданам по всему полушарию».

Глава SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донаван назвал происходящее ярким примером «приверженности эквадорских вооруженных сил противодействию наркотерроризму».