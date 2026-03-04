Здание ЦРУ в Ираке попало под удар беспилотников

Здание Центрального разведуправления США в Ираке подверглось удару БПЛА. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в разведке и в Персидском заливе.

© ТК «Звезда»

До этого газета Washington Post написала, что Иран, возможно, нанес удар по зданию ЦРУ в американском посольстве в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«За последние два дня объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии подверглись атакам БПЛА», - говорится в статье.

В материале уточняется, что удар был нанесен двумя беспилотниками. Информации о пострадавших нет.

Ранее иранское агентство Tasnim заявляло, что шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ погибли при ракетном ударе Ирана по ОАЭ. По информации агентства, еще два сотрудника американской разведки были ранены. В Вашингтоне пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.

До этого в Иране сообщили, что США потеряли 560 военнослужащих в результате ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. В Белом доме ограничились заявлением о том, что потери минимальны.