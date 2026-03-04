В РФ зазвучат сирены 4 марта

Сирены гражданской обороны запустят 4 марта почти во всех регионах России
Практически во всех регионах России 4 марта будут запущены для проверки сирены гражданской обороны.
Как отметили в МЧС, в рамках проверки системы оповещения прозвучат сирены и громкоговорители, а также будет замещён эфир радио- и телеканалов.
«Так подаётся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России ранее заявили, что силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами страны.