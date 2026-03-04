БПЛА атаковал резидентуру ЦРУ в Саудовской Аравии

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на территории посольства США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание назвало произошедшее «символической победой исламской республики». При этом сотрудники ЦРУ не пострадали.

Ранее сообщалось, что шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ США были уничтожены при ракетном ударе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отмечалось, что ракета попала в один из комплексов в Дубае, где проживали сотрудники.