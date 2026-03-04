Пленный боец ВСУ рассказал об ожидании российских солдат

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Турбаевский после прибытия в Волчанск Харьковской области переоделся в гражданскую одежду и 1,5 года сидел в подвале, ожидая российских солдат. Его слова приводит ТАСС.

«Поняв, что русского солдата я не встречу на этой половине города, я закопал оружие, снял форму, надел гражданку и, познакомившись с местным населением, стал дожидаться русских уже в подвалах с местным населением, которые проживали в городе Волчанске. Получается, полтора года прошло», — рассказал Турбаевский.

Пленный подчеркнул, что не хочет возвращаться на Украину.

Ранее украинский пленный Руслан Мелещенко охарактеризовал проблемы ВСУ тремя словами. По его наблюдениям, в украинской армии происходят «воровство, бардак и брехня». Он также заявил, что украинские военные не проходят должной подготовки, испытывают проблемы с комплектованием и ощущают упадок морального духа.