Пентагон: США уничтожили 17 иранских военных кораблей

Газета.Ru

Вооруженные силы Соединенных Штатов ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину. Об этом заявил адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в соцсети Х.

"К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе", - заявил Купер.

До этого сообщалось, что американские военные нанесли удар по иранскому эсминцу класса "Джамаран" в рамках начала операции "Эпическая ярость". Этот корабль Исламской Республики был уничтожен в ходе первой фазы операции.

Также стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил четыре баллистические ракеты по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". В КСИР заявили, что противники Исламской Республики столкнутся с новыми потерями как на земле, так и на море.