В ЦАХАЛ заявили о начале новой волны ударов по Ирану

Армия обороны Израиля заявила о начале новой волны ударов по Ирану.

«Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов по стартовым площадкам иранского... режима, системам противовоздушной обороны и дополнительной инфраструктуре», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Несколькими минутами ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников заявил, что американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.