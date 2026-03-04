Иран сбил американский истребитель F-15, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Еще один американский истребитель F15 был сбит системой ПВО армии Исламской Республики», — говорится в сообщении агентства. Другие подробности не приводятся.

Ранее три истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) США были сбиты силами противоздушной обороны (ПВО) Ирана. «Системами ПВО страны были сбиты три истребителя американских агрессоров в небе над регионом», — сообщило агентство ILNA.