Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Сирия укрепила свою границу с Ливаном ракетными подразделениями и тысячами военнослужащих, сообщили во вторник восемь сирийских и ливанских источников, поскольку конфликт в регионе распространился, в том числе, между Израилем и "Хезболлой" в Ливане", - отмечается в сообщении.

Сирийские источники сообщили агентству, что меры по усилению безопасности, направленные на предотвращение контрабанды оружия и наркотиков, а также проникновения боевиков в Сирию, начали реализовывать еще в феврале. Однако в последние дни эти усилия были ускорены.

По словам источника агентства, в составе подкреплений появились пехотные подразделения, бронетехника и ракетные установки малой дальности. До этого сообщалось, что после падения сирийского режима Башара Асада, ключевого союзника Ирана, и подавления Израилем поддерживаемой Ираном "Хезболлы" в Ливане, Израиль летом 2025 года начал войну против самого Ирана.