Иран заявил о неизбежном завершении операции США и Израиля «в ближайшие дни»
Официальный представитель Министерства обороны Исламской Республики Иран, генерал Реза Талайиник, сделал громкое заявление о скором, по его мнению, окончании крупномасштабных военных действий против его страны.
Как сообщает РИА Новости, генерал Талайиник предрек, что США и Израиль будут вынуждены завершить свою операцию в течение нескольких ближайших дней.
По словам представителя иранского оборонного ведомства, военный потенциал Ирана достиг такого уровня развития, который ставит противника в безвыходное положение. Именно это, как утверждается в заявлении, и станет причиной прекращения конфликта.
«Военные возможности Исламской Республики Иран достигли уровня, при котором противник будет вынужден прекратить конфликт в ближайшие дни, оказавшись в безвыходной ситуации», — приводит источник слова генерала Талайиника.