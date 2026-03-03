Иран заявил о неизбежном завершении операции США и Израиля «в ближайшие дни»

Официальный представитель Министерства обороны Исламской Республики Иран, генерал Реза Талайиник, сделал громкое заявление о скором, по его мнению, окончании крупномасштабных военных действий против его страны.

© Московский Комсомолец

Как сообщает РИА Новости, генерал Талайиник предрек, что США и Израиль будут вынуждены завершить свою операцию в течение нескольких ближайших дней.

По словам представителя иранского оборонного ведомства, военный потенциал Ирана достиг такого уровня развития, который ставит противника в безвыходное положение. Именно это, как утверждается в заявлении, и станет причиной прекращения конфликта.