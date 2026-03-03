Финская разведка начала набор сотрудников со знанием русского языка

Финская служба безопасности и разведки (SUPO) запустила масштабную кампанию по набору сотрудников разведки на постоянные должности. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил, что Европейский союз финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств. По словам политика, Брюссель разрабатывает план на 23 млрд евро для поддержки регионов, пострадавших от разрыва экономических связей с РФ.

«Supo запустила масштабную кампанию по набору разведчиков на постоянные должности. В первую очередь, нас интересуют кандидаты, владеющие русским или китайским языком», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что работа будет заключаться в разведдеятельности как в Финляндии, так и за рубежом.

«Мы надеемся привлечь кандидатов с разнообразным и различным опытом. Умение сливаться с толпой — преимущество в разведке. Опыт работы на государственной службе не является обязательным требованием для сотрудников», — уточнил Пекка Хилтунен, руководитель разведывательного отдела SUPO.

В пресс-службе пояснили, что Supo также рассмотрит кандидатов со знанием французского, испанского и менее распространенных языков.