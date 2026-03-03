FPV-дроны вывели из строя HMMWV и системы связи ВСУ
Бронеавтомобиль HMMWV американского производства оказался среди техники, пораженной расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» в зоне специальной военной операции. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.
На видео, снятом с бортовых камер ударных дронов, видно, как операторы выводят аппараты к целям на малой высоте, обходя укрытия и складки местности. Один из эпизодов демонстрирует точное попадание по HMMWV.
Кроме бронеавтомобиля, дроны поразили автомобильную и другую бронированную технику. Досталось и вражеским наземным робототехническим комплексам, а также элементам систем связи и радиоэлектронной борьбы.
В отдельных фрагментах запечатлены удары по беспилотным летательным аппаратам противника. Они поражаются в момент нахождения в воздухе.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.