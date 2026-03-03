Зеленский: Москва не должна решать, какие войска стоят на Украине

Россия не должна решать, войска каких государств будут размещены на территории Украины.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

«Россияне не хотят иностранных войск на Украине. И я считаю, что Европа должна быть более твердой в этом вопросе. Я не собираюсь ставить под сомнение наличие иностранных войск в России — например, 10 тысяч северокорейских солдат. Я не понимаю, почему Москва должна решать, какие войска дислоцируются на нашей территории», — отметил он.

Также в интервью Зеленский заявил, что «никогда» не покинет Донбасс и не оставит 200 тысяч украинцев, «которые там живут».

Евросоюз отказал Зеленскому в одной просьбе

3 февраля генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. В феврале Зеленский заявил, что Украина хотела бы видеть иностранные войска неподалеку от передовой в случае остановки боевых действий.

При этом в МИД России не раз заявляли, что размещение войск стран НАТО на территории Украины будет воспринято как иностранная интервенция.