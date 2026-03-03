Летчик сбитого истребителя США встал на колени перед жителями Кувейта

Группа местных жителей в Кувейте заставила американского летчика сбитого F-15 встать на колени, видеозапись разошлась в интернете, сообщает The New York Post.

© Соцсети

На кадрах видно, как люди с криками приближаются к летчику, к которому все еще пристегнут парашют. Один из мужчин занес над его головой металлическую трубу, в ответ пилот кричал: "Назад, стойте!". В какой-то момент он встал на колени и несколько раз повторил, что он американец, пока местные жители не поняли, что перед ними союзник.

По данным СМИ, изначально кувейтцы подумали, что перед ними иранец. Когда они узнали, что перед ними американец, они отпустили оружие и отошли.

Инцидент произошел на фоне масштабного вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три F-15E Strike Eagle ВВС США. В Пентагоне при этом отметили, что все шесть членов экипажей катапультировались и находились в стабильном состоянии.

Израиль и Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Республика ответила атакой по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В Тегеране подчеркивали, что не будут вести никаких переговоров с Вашингтоном. В частности, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".