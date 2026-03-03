В США указали на стратегическую ошибку Ирана

Расширение ракетных ударов Ирана на страны Персидского залива является серьезной стратегической ошибкой Тегерана. Об этом ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Iran International.

«Я думаю, что это большой просчет со стороны Ирана», — сказал он.

По оценке эксперта, атаки на страны региона, которые до сих пор старались не втягиваться напрямую в противостояние, могут подтолкнуть их к более активному участию в конфликте с Ираном.

При этом он заявил, что США и Израиль уже значительно ослабили возможности Тегерана по нанесению ответных ударов.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу. По словам дипломата, в настоящее время между Катаром и Ираном нет никаких контактов, и Тегеран не предупреждал Доху о готовящихся ракетно-дроновых ударах.