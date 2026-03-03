В ЦАХАЛ заявили о начале мощной волны ударов по Тегерану

Армия обороны Израиля начала очередную «крупномасштабную волну ударов» по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Тегеране, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве не посчитали нужным раскрыть, по каким конкретно целям планируется нанести ракетно-бомбовые удары.

Ранее пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля завершили «дополнительные волны ударов по западному Ирану», направленные на ослабление системы ПВО Исламской Республики, и дальнейшее «укрепление превосходства Израиля в воздухе в этом районе».

В ЦАХАЛ уточнили, что летчики «поразили десятки ракетных установок», предприняли меры к тому, чтобы минимизировать обстрелы израильских населенных пунктов.