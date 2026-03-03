NBC: США наносят удары по Ирану в несколько этапов

Военная операция США против Ирана проходит в несколько этапов — от периферии страны к её внутренним районам, сообщает NBC News со ссылкой на источник, знакомый с планами Вашингтона.

© Global look

«На первом этапе... по внешним регионам Ирана были нанесены удары крылатыми ракетами «Томагавк», высокоточными дальнобойными боеприпасами.., запускаемыми с самолётов», — говорится в публикации.

Отмечается, что эти удары поразили системы ПВО и ослабили наступательные позиции Ирана.

Следующий этап предполагает использование бомбардировщиков B-1 и B-2. Их цели — укреплённые объекты, включая ракетные шахты и подземные хранилища, в том числе в горах. Для их уничтожения используются тяжёлые противобункерные бомбы.

При этом удары по ядерным объектам пока не планируются, но источник телеканала не исключил их в будущем.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявлял о готовности американцев вести войны «вечно», так как у Вашингтона «практически неограниченный» запас снарядов.