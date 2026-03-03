$77.1790.31

Стало известно, какие меры приняли США перед нападением на Иран

Илья Родин

Руководство США осуществило частичную передислокацию личного состава с баз на Ближнем Востоке за несколько недель до начала масштабной военной операции против Ирана, передает телеканал NBC News.

© Global Look Press

По данным канала, вывод войск осуществлялся тайно, но не представлял собой эвакуацию как таковую — солдаты, офицеры и обслуживающий персонал были перенаправлены на выполнение временных задач в других местах в регионе или за его пределами.

Мера была обусловлена тем, что командование допускало потери при операции и желало минимизировать число погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года США вывели военно-воздушные силы из района Персидского залива в целях безопасности.

В частности, командование эвакуировало военнослужащих, размещенных на авиабазе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей американской базе в регионе.