Стало известно, какие меры приняли США перед нападением на Иран

Руководство США осуществило частичную передислокацию личного состава с баз на Ближнем Востоке за несколько недель до начала масштабной военной операции против Ирана, передает телеканал NBC News.

По данным канала, вывод войск осуществлялся тайно, но не представлял собой эвакуацию как таковую — солдаты, офицеры и обслуживающий персонал были перенаправлены на выполнение временных задач в других местах в регионе или за его пределами.

Мера была обусловлена тем, что командование допускало потери при операции и желало минимизировать число погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года США вывели военно-воздушные силы из района Персидского залива в целях безопасности.

В частности, командование эвакуировало военнослужащих, размещенных на авиабазе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей американской базе в регионе.