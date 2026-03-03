$77.1790.73

У США и Израиля может начаться дефицит снарядов из-за конфликта с Ираном

У Соединённых Штатов и Израиля может появиться острый недостаток снарядов для систем ПРО, если напряжённость с Ираном сохранится.

Об этом сообщил военный эксперт Шашанк Джоши изданию CNN, подчеркнув, что резервы могут иссякнуть уже через семь дней.

До этого Дональд Трамп утверждал, что у США «почти неограниченные» запасы боеприпасов среднего и крупнокалиберного калибра, добавив, что при их наличии можно вести войны неограниченно долго.