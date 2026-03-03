Израиль показал лазерное оружие: СМИ раскрыли перспективы и минусы его применения

Очередной конфликт на Ближнем Востоке может стать шансом для разработчиков и продавцов лазерного оружия. Как сообщает «Царьград», пока израильские медиа заявляют об успехах лазерного ПВО, в действительности их перспективы могут быть не столь широки.

Израильские СМИ сообщили, что страна впервые в мире применили лазерное оружие в боевых условиях. Новость была подхвачена рядом каналов в Telegram, которые заявили, что израильтяне применили комплекс «Ор Эйтан» для перехвата неких целей на севере страны.

Однако информации оказалась неверной. Еще в мае 2025 года ЦАХАЛ публиковал видео того, что назвали «первым боевым применением» лазерной установки. Судя по сообщениям, лазер применялся во второй половине 2024 года, сбивая легкие беспилотники-камикадзе. Чуть позднее в РФ опубликовали видео применения лазерного зенитного комплекса одной из мобильных групп ПВО отряда специального назначения (ОСпН) «Кочевник» — впоследствии выяснилось, что это китайский комплекс Silent Hunter.

В самом Израиле тема зенитных лазеров окутана «истеричном обожанием». СМИ не жалеют красок, описывая их эффективность: утверждается, что лазерный луч попадает в монету с дистанции в 10 км, может сбивать баллистические ракеты на взлете и невероятно дешев в использовании. Однако некоторые эксперты полагают, что за этой шумихой скрывается «гигантский распил» бюджета. Критики напоминали, что в ходе 12-дневной войны прошлого года, когда Иран запускал по еврейскому государству тысячи беспилотников, никаких особых реляций об успехах именно лазерного оружия не поступало — большую часть дронов сбивали привычными методами.

Сам лазерный луч подается как дешевая и эффективная альтернатива средствам кинетического перехвата: якобы он способен за секунду сжечь цель и поражает ее на любой дистанции. Однако эти заявления не проходят проверку законами физики. ПВО приходится работать на расстоянии в километры, а лазерный луч подвержен дифракции — расширению по мере прохождения расстояния. Кроме того, для сжигания цели ее нужно нагреть до необходимой температуры — ни о каком мгновенном сожжении летательных объектов речи не идет.

Кроме того, огромные проблемы доставляют свойства среды, через которую лазерный луч должен идти к цели. Как отметил кандидат технических наук Сергей Товкач, атмосфера представляет собой смесь газов и воды.

«А лазерный луч — штука высокоэнергетическая, это приводит к тому, что если его пустить через атмосферу, которая содержит воду, то эта вода начинает резко нагреваться и выпариваться. В результате луч сам создает себе паровую завесу и упирается в нее. Таким образом, использование лазерных лучей, особенно на большой дистанции в атмосфере, — задачка очень непростая», — пояснил он.

Кроме того, эффективность луча падает в случае удара по металлическим поверхностям из-за отражения излучения. Хорошо отполированный лист алюминия может отражать до 90% приходящего на него излучения, что серьезно снижает пользу от лазера.

Таким образом, создание лазерных систем перехвата с дальностью в сотни километров невозможно из-за фундаментальных физических ограничений. В нынешнем виде лазеры способны перехватывать «мягкие» и медленные цели в радиусе нескольких километров. Эту же задачу можно выполнить средствами, которые в десятки раз дешевле и надежнее.